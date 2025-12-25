Haberler Yaşam Haberleri POTADA DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:26

POTADA DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde devlerin kapışması başlıyor! Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları yanıt arıyor. Potada şampiyonluk yolundaki en kritik randevulardan biri olan İstanbul derbisinde, siyah-beyazlılar Akatlar'daki seyirci avantajını kullanmak isterken; sarı-lacivertli EuroLeague devi galibiyet peşinde. İşte basketbolseverlerin merakla beklediği derbinin saati, canlı yayın kanalı ve detaylar.

Basketbolda rekabetin dozajı yükseliyor. Beşiktaş Gain ve Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Son dönemde hem ligde hem de Avrupa arenasındaki yükselişiyle dikkat çeken Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe Beko'sunu konuk ediyor. Futbolun rövanşı niteliğinde geçecek bu pota derbisi için geri sayım başladı.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi takvimine göre derbinin saati ve yeri şu şekilde açıklandı:

Detay Bilgi
Maç Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko
Tarih 4 Ocak 2026 Pazar
Saat 20.30
Salon BJK Spor Kompleksi (Akatlar)

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler için derbi heyecanı naklen ekranlara gelecek. Maçın yayın bilgileri şöyle:

Yayıncı Kanal: beIN Sports

Beşiktaş Basketbol Takımı yoluna kayıpsız devam ediyor. 12 maçlık seride liderliğine ortak olan Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak siyah beyazlı ekip ligdeki iddiasını sürdürme hedefinde.

Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyet 2 mağlubiyetle Beşiktaş'ı takip ediyor. Ligin en çok beklenen karşılaşmasında geri sayım başladı.

