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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Baskıyla imzalatılan istifa geçersiz sayıldı

İHA
16 sene boyunca çalıştığı işyerinin küçültme politikası doğrultusunda baskı altında imzaladığı istifa mektubu ile kapı önüne konulan işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme feshin geçersizliğine ve işe iadesinin kabulüne, boşta geçen 4 aylık ücreti ile işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde 8 aya kadar iş güvencesi tazminatına karar verdi. Davalı şirket işe iade şartlarının oluşmadığını ve davanın reddi gerektiğini savunarak kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda "İstifa talebini içeren dilekçenin irade fesadı ile imzalatıldığı hususu tanık beyanları ile ispatlanmıştır. Ayrıca aynı tarihli ibraname ile ihtirazi kayıt ile imzaladığı bellidir. Davacının fesih iradesi olmadığı anlaşıldığından istinaf talepleri yerinde görülmemiştir" denilerek İş Mahkemesi'nin kararı onandı.

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Baskıyla imzalatılan istifa geçersiz sayıldı
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