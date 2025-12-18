Başsavcıdan 26 kritik soru! İşte Tuğberk’in ifadesini en çarpıcı bölümü

BAŞSAVCIDAN 26 KRİTİK SORU

İfade tutanaklarına giren soruların; olay öncesi–olay anı–olay sonrası zaman çizelgesini netleştirmeyi hedeflediği görüldü. Başsavcı Öksüz tarafından; "Malkata" şarkısının olay anında neden çaldığı, ses kayıtlarındaki "Kelebek var mı?", "Atlayacak mısın camdan?" ifadelerinin kime ait olduğu, Güllü'nün camdan neden korktuğu, odadaki yerleşim düzeni, aktif olmayan kameralar, kırılan cam ve eve giriş şekli gibi başlıklarda yöneltilen can alıcı sorular soruşturmayı derinleştirdi.