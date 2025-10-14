Başsavcılıktan 5 milyarlık uyuşturucu trafiğine darbe



KOKAİNLER ALINDI BENZER KOVALAR KONULDU

Yapılan fiziki tespitlerde her bir palette 54 karton koli olduğu ve bu kolilerin her birinin içerisinde de 4'er adet her biri 3.2 kg olan plastik kovaların olduğu, örnekleme usulü yapılan multi drug testinde bu plastik kovaların her dördünden birinde kokain çıktığının görülmesi üzerine ön tespite göre el konulan kokain cinsi uyuşturucu maddelerin yaklaşık olarak 1728 kg olduğunu değerlendirildi. Ayrıca devam eden süreçte tüm eşyadan alınan örnek numuneler talimat üzere Ankara Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiğinden buradan alınan nihai rapora göre yapılan çalışmalarda brüt 1728 kg kokaine el konuldu. Ülkemizde herhangi bir alıcısı ve göndericisi bulunmayan eşyanın İspanya'ya gidecek olması nedeniyle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce iletilen kontrollü teslimat kararı kapsamında tüm eşyalar kovalarından ayrıştırıldı ve eşyalara Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla el konuldu. Bununla birlikte el konulan kokain içerdiği değerlendirilen eşyalar muhafaza edilerek kovalara benzer görünümde ikame eşyalar konularak konteynere geri yüklendi. Yürütülen soruşturma ve söz konusu kontrollü teslimat kararınca konteyner gemiye yüklenerek Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Şubesi ve Müdürlüğü takibinde İspanya'ya gönderildi.