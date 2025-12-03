Batman Merkezli 23 İlde Dev Bahis Operasyonu: 6 milyar TL işlem hacmi, 27 tutuklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Batman merkezli olmak üzere toplam 23 ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van'da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

KRİPTO PARA VE ŞANTAJ YÖNTEMİYLE AKLAMA

Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Örgütün çalışma yöntemine dair detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerin, elde ettikleri yasa dışı gelirleri üçüncü şahıslar adına açılan kripto para hesapları üzerinden uluslararası hesaplara aktararak akladıkları tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinin, hesaplarını kullandıkları vatandaşları tehdit ve şantaj yoluyla baskı altına alarak hesapları yasa dışı gelir aklama trafiğinde kullandıkları saptandı.

203 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar neticesinde şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, SSD, banka kartı, kripto soğuk cüzdan ve dijital materyal ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu çerçevesinde şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 25 ev ve arsa, 25 araç, 35 kripto varlık hesabı, 428 banka hesabı yer aldı. Operasyon kapsamında yakalanan 42 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.