Batman'da akılalmaz görüntü kamerada: Kamyonetin arkasındaki at yolda sürüklendi!

'İDARİ CEZALAR UYGULANMIŞTIR'

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Beşiri karayolunda bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın sürüklenmesine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine kolluk birimlerimiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. K amyonet sürücüsüyle ilgili adli işlemler başlatılmış olup, idari cezalar uygulanmıştır " ifadelerine yer verildi.