Batman'da akılalmaz görüntü kamerada: Kamyonetin arkasındaki at yolda sürüklendi!

Batman-Siirt çevre yolunda bir kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce sürüklendi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine kolluk kuvvetleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
'İDARİ CEZALAR UYGULANMIŞTIR'
Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Beşiri karayolunda bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın sürüklenmesine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine kolluk birimlerimiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. K amyonet sürücüsüyle ilgili adli işlemler başlatılmış olup, idari cezalar uygulanmıştır " ifadelerine yer verildi.
Öte yandan ekiplerin yaptığı incelemede, kamyonetin arka kapısının açılması sonucu atın yola düşerek sürüklendiği tespit edildi.
