Batman'da akılalmaz görüntü kamerada: Kamyonetin arkasındaki at yolda sürüklendi!

Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:17 Son Güncelleme: 19.11.2025 15:22

Batman-Siirt çevre yolunda bir kamyonetin arkasında bağlı halde sürüklenen at, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsüyle ilgili adli işlem başlatıldı.

İHA Yaşam

Batman-Siirt çevre yolunda bir kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce sürüklendi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine kolluk kuvvetleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

'İDARİ CEZALAR UYGULANMIŞTIR'

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Beşiri karayolunda bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın sürüklenmesine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine kolluk birimlerimiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. K amyonet sürücüsüyle ilgili adli işlemler başlatılmış olup, idari cezalar uygulanmıştır " ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ekiplerin yaptığı incelemede, kamyonetin arka kapısının açılması sonucu atın yola düşerek sürüklendiği tespit edildi.

