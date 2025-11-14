Batman’da kahreden kaza! Park halinde TIR’a arakadan çarptı! 3 ve 5 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi!

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybeden çocuklardan birinin kopan uzuvları ekipler tarafından uzun süre arandıktan sonra bulundu. Hayatını kaybeden iki küçük kardeşin cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralı sürücü Adnan Direk'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ediyor.