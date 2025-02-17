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Giriş Tarihi: 17.2.2025 19:30 Son Güncelleme: 17.2.2025 20:33

Batman'da genç öğretmen kazada hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Biyoloji öğretmeni Muhammed Enes Pişkin, hayatını kaybetti, 2 kişi işe yaralandı.

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Batman’da genç öğretmen kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Kozluk kara yolunun Yediyol köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü M.E. olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.E. ile araçtaki M.M.A. (23) ve biyoloji öğretmeni Muhammet Enes Pişkin (26) yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan öğretmen Muhammet Enes Pişkin, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Batman'da genç öğretmen kazada hayatını kaybetti
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