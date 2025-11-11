Batman’da korkutan kaza kamerada: Otomobil takla attı! 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre Gültepe Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.