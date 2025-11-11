Haberler Yaşam Haberleri Batman'da korkutan kaza kamerada: Otomobil takla attı! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:53

Batman'da korkutan kaza kamerada: Otomobil takla attı! 1 yaralı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Batman’da korkutan kaza kamerada: Otomobil takla attı! 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre Gültepe Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da korkutan kaza kamerada: Otomobil takla attı! 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz