Batman’da korkutan kaza kamerada: Otomobil takla attı! 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre Gültepe Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.