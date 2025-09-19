Haberler Yaşam Haberleri Batman’ın Beşiri ilçesinde aile katliamında yeni gelişme: 10 tutuklama
Batman'ın Beşiri ilçesinde, anne, baba ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Batman'ın Beşiri ilçesi Eskihamur köyü yolunda yakınlarının düğününden dönen 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, 43 yaşındaki eşi Takibe, 9 yaşındaki kızı Elanur ve 6 yaşındaki oğlu Akın Şanlı yaşamını yitirmişti. Bir ailenin yok edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 24 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI, 8 KİŞİYE ADLİ KONTROL

24 şüpheliden 6'sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlı ailesinin ölümüyle sonuçlanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

