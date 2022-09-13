BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI CANLI İZLE! Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda? Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Bayern Münih Barcelona maçı için heyecan dorukta! UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Bayern Münih, sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Alman ekibi, rakibini devirip liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İspanyol temsilcisi ise liderliğini sürdürme peşinde olacak. Dev karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Bayern Münih Barcelona maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler…
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Bayern Münih Barcelona maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte dev karşılaşmanın detayları...
Bayern Münih Barcelona maçı, dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
Allianz Arena'daki maçı hakem Danny Makkelie yönetecek.
https://www.exxen.com/tr
MUHTEMEL 11'LER
B. Münih: Neuer; Pavard, De Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Sane; Mane.
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele.