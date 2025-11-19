Bayğaralar suç örgütüne üyesi 7 zanlı yurtdışına kaçarken yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri (KOM), 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan firari M.S.A, R.A. ve M.C.S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, teknik ve fiziki takiple yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 zanlının saklandığı adresleri tespit etti.

TUTUKLAMA SAYISI 103'E YÜKSELDİ

KOM ekipleri, şüpheliler M.S.A, R.A. ve M.C.S. ile bu zanlıların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Y.A, C.A.M, A.K. ve M.E.'yi düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 96'dan 103'e yükseldi.