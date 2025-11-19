Haberler Yaşam Haberleri Bayğaralar suç örgütüne üyesi 7 zanlı yurtdışına kaçarken yakalandı
Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:47

Adana merkezli 10 ilde yürütülen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli daha yakalandı. Zanlıların, yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri (KOM), 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan firari M.S.A, R.A. ve M.C.S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, teknik ve fiziki takiple yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 zanlının saklandığı adresleri tespit etti.

TUTUKLAMA SAYISI 103'E YÜKSELDİ

KOM ekipleri, şüpheliler M.S.A, R.A. ve M.C.S. ile bu zanlıların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Y.A, C.A.M, A.K. ve M.E.'yi düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 96'dan 103'e yükseldi.

