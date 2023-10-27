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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Bayraklar jandarmadan

Düzce’de uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında bayrak hediye etti

Bayraklar jandarmadan
Düzce'de Jandarma trafik timleri yolcu otobüslerini ve araçları durdurup seyahat edenlere emniyet kemerinin önemini anlatıp, Cumhuriyetin 100. yılına özel Türk Bayrağı ile 100. yıl hatıra anahtarlığı hediye etti. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler D655 karayolunda Düzce'den Zonguldak'a seyahat eden yolcu otobüsü ve araçları durdurdu.



Jandarma ekipleri otobüste bulunan yolculara ve araç şoförlerine emniyet kemerinin önemini anlattı. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde de yolcu ve şoförlere Türk bayrağı ve 100. Yıl hatıra anahtarlığı hediye etti. Otobüs şoförüne ve yolculara hayırlı yolculuklar dileyen ekipler yolculara unutulmaz bir an yaşattı. İHA

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Bayraklar jandarmadan
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