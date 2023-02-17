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Giriş Tarihi: 18.2.2023

‘Bayram, beni bırak ihtiyacı olanlara koş’

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
‘Bayram, beni bırak ihtiyacı olanlara koş’
Hatay İskenderun'da aşçı olarak çalıştığı iş hanının yıkılmasıyla enkaz altında kalan Ahmet Erol Yılmaz (43) kendisini kurtarmaya gelen AFAD ve sağlık ekiplerine tekrar tekrar yanıt vermekten yorulup sitem ettiği o anlara ait videoyla Türkiye'yi gülümsetti. Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Acil Sağlık Biriminden Sağlık Personeli Bayram İnce'nin (34) enkaz altındaki desteği ve AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Yılmaz, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Yılmaz'ın sol ayak parmaklarının başarılı bir operasyonla ampute edildiği öğrenildi. Daha önce geçirdiği 3 ağır trafik kazası ve 9 kurşun aldığı silahlı saldırıdan sağ kurtulduğu öğrenilen Ahmet Erol Yılmaz SABAH'a konuştu:
Öncelikle öldürmeyen Allah öldürmüyor. Sonrası soğukkanlılık.
Beni telkinleriyle sakinleştiren Bayram kardeşim şu an en büyük destekçim. Sağlıkçı gibi değil kardeş gibi. Sık sık arayıp sağlık durumumu soruyordu. Artık kızdım. 'Bayram artık beni bırak. Benimle buradaki doktorlar ilgileniyor. Onlara da çok güveniyorum. Sen sana ihtiyacı olanlara dön' dedim. Doktorlarıma, devletime ve milletime, herkese çok teşekkür ediyorum.



GURURU YAŞIYORUM
Sağlık personeli Bayram İnce ise "Ekip arkadaşlarımla 6'sı çocuk 28 kişiyi kurtarmanın gururunu yaşıyorum. Ahmet Abi, enkazda 3 gün geçirmiş. Yoğun stres ve yorgunluk yaşıyordu. İnisiyatif alarak girdim ve sohbet ederek sakinleştirdim. Ahmet Abi ile oradaki sohbetimiz benim için de çok kıymetliydi" diye konuştu.

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‘Bayram, beni bırak ihtiyacı olanlara koş’
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