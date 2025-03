Bayram sevinci acıya dönüşmesin: Aşırı hız öldürüyor

Bayram tatili sevdiklerimize kavuşmanın heyecanını yaşatırken, trafik kazalarındaki acı tablo her yıl can yakmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürücülere "Aşırı hızdan kaçının, trafik kurallarına harfiyen uyun" çağrısında bulundu. Yerlikaya, "2019-2024 yılları arasındaki Ramazan ve Kurban bayramı tatillerinde günde ortalama 642 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda binlerce insan hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Aşırı hız, en büyük ölüm sebebi. Ortalama hızdaki yüzde 1'lik artış bile ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım ki bayram sevinçlerimiz acıya dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA KAN VE GÖZYAŞI

Bakan Yerlikaya'nın "Bir kural, bir ömür" notuyla paylaştığı videoda ise çarpıcı veriler yer aldı. Buna göre, 2019-2024 yıllarındaki bayram tatillerinde toplam 55 bin 894 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 97 bin 946 kişi yaralanırken, 1656 kişi hayatını kaybetti. Videoda "Yolun sonu bayram olsun" mesajı verilerek, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmaları ve trafik kurallarına eksiksiz uymaları istendi.

YOLLAR KAVUŞTURMAK İÇİN VAR, AYIRMAK İÇİN DEĞİL

Bayram coşkusunun kabusa dönüşmemesi için yetkililer, sürücülere bir kez daha dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmaları çağrısında bulundu. Trafikteki en küçük ihmalin bile can kaybına neden olabileceği vurgulanarak, "Yollar, bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" mesajı verildi.