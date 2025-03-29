Bayram yolculuğunda sıkı denetim: Sivil ekipler otobüslerde gözcülük yapacak

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yollara çıkması beklenirken, İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkardı. Yollarda olası riskleri en aza indirmek için özel bir denetim mekanizması devreye sokuldu.

720 SİVİL PERSONEL OTOBÜSLERE BİNEREK DENETİM YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelin sivil olarak otobüslere yolcu gibi bineceğini açıkladı. Bu ekipler, seyahat boyunca otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek.

TEK AMAÇ: VATANDAŞLARIN SAĞ SALİM AİLELERİNE KAVUŞMASI

Denetimlerin temel amacının vatandaşların güvenli şekilde sevdiklerine ulaşması olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, sürücülere önemli bir çağrıda bulundu: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım! Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Bayram tatili süresince yollarda denetimlerin aralıksız süreceği belirtilirken, tüm sürücülerin kurallara uyması gerektiği hatırlatıldı.