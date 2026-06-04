Bayram ziyareti dönüşü acı kaza! Otizmli Zümre’nin ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: ’Yaralı halde annesinin kucağındaydı’

'BAYRAMI ACI GEÇİRMİŞ OLDU'

Albayrak, "Tabi ki değerli bir arkadaşımızın çocuğu aynı zamanda, çok sevdiğimiz bir çocuktu. Buna da tabii ki çok üzüldü ama sonuçta bir ecel veya bir kader diyelim. Dün de bayramın 3'üncü gününde duyduk ki vefat etmiş çocuk. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Tabi üzücü bir olay. Mahallemizin çocuğu, mahallemizin gençleri. Bunların hepsi mahallede yetişen çocuklar. Tabi isteyerek olmasa da sonuçta bir acı olay. Allah rahmet eylesin. Anası babasına başsağlığı diliyoruz. Allah böyle kazalar göstermesin. Bayramın 2'nci günü ya gezmeden parktan ya dondurmacıdan dönüyorlardı. Sonuçta bizim yan komşumuz aynı zamanda. Aile temiz bir aileydi. Onu iyi biliyorum. Babası çok değerli bir insandır; annesi yine öyle. Tabi yazgı kader diyelim. Nasıl diyelim, acı bir olay. Bayramı acı geçirmiş oldu. Çocuğa çok üzüldük; 5 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu için. Özellikle ben çocuğu bizzat görmeme rağmen üzüldük. Allah rahmet eylesin. Tabi ki bunlara dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.