Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar bedava mı olacak?

BAYRAMDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise "Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir." ifadelerini kullandı.