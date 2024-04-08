Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar bedava mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? gibi konular Ramazan Bayramı öncesi gündemdeki yerini aldı. 10 Nisan günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatilinde ve arefe gününde hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı açıklandı. Peki, Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı'nı şehir içinde ve şehir dışında seyahatle geçirecek olan vatandaşlar bayramında köprü ve oto yolların ücretsiz olup olmadığını sorgularken Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. İşte o açıklama:
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?
Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETLİ?
Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.
BAYRAMDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise "Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir." ifadelerini kullandı.