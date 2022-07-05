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Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:04 Son Güncelleme: 5.7.2022 14:09

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu

DHA
Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul Bayrampaşa'da TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç, bariyerlere vurduktan sonra takla atarak çalışma yapan işçilere çarptı. Kaza sonrası hafif ticari aracın içinde hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Karakaya ve Caner Şuoruç olduğu ortaya çıktı. Kazada ağır yaralanan 5 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EIG 330 plakalı hafif ticari aracı kullanan Emre Karakaya, Edirne istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle viyadük üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine savruldu. Araç sepetli vinç aracına çarparak durdu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Emre Karakaya ve yanında bulunan Caner Şuoruç olay yerinde hayatını kaybetti. Karakaya ve Şuoruç'un cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınlarına teslim edildi. Kazada ağır yaralanan ticari aracın arka koltuğunda oturan 2 kişi ve tel çalışması yapan 3 işçinin tedavisi sürüyor.

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Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu
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