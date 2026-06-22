Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa’da şiddet skandalı! Anaokulundaki çocukları çubukla darp etti: Yürek sızlatan anlar kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 15:37

Bayrampaşa’da şiddet skandalı! Anaokulundaki çocukları çubukla darp etti: Yürek sızlatan anlar kameraya böyle yansıdı!

İstanbul Bayrampaşa’da meydana gelen şiddet olayı yürekleri dağladı. Bir anaokulunda çocukları darp ettiği belirtilen 60 yaşındaki A.B., gözaltına alındı. Şüphelinin A.B.’ye çubukla vurduğu korkunç anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bayrampaşa’da şiddet skandalı! Anaokulundaki çocukları çubukla darp etti: Yürek sızlatan anlar kameraya böyle yansıdı!
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Olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşambe ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi.

ÖĞLE UYKUSUNDAKİ ÇOCUKLARA ÇUBUKLA SALDIRDI

Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.

Bayrampaşa'da anaokulunda korkutan iddia: Çocukları darbettiği belirtilen çalışan gözaltına alındı | Video

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi.A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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YÜREK BURKAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BAYRAMPAŞA

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Bayrampaşa’da şiddet skandalı! Anaokulundaki çocukları çubukla darp etti: Yürek sızlatan anlar kameraya böyle yansıdı!
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