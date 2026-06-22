Bayrampaşa’da şiddet skandalı! Anaokulundaki çocukları çubukla darp etti: Yürek sızlatan anlar kameraya böyle yansıdı!

Olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşambe ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi.