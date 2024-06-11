Bazı illerde sıcaklık 45 dereceye çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporu verilerini paylaştı. Bakan Özhaseki açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre sıcaklıklarda artış beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ülkemizde, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında yer yer 8 ila 12 derece artış olacağı tahmin edilmektedir" dedi. Ülkemizde bu hafta genel itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklara dair açıklamada bulunan Bakan Özhaseki; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece artış olması beklendiğini dile getirdi. Bazı illerdeki sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini belirten Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporu verilerini de paylaştı.Özhaseki, sıcaklık artışıyla birlikte bu hafta Aydın'da 42-45, Antalya'da 37-45, Balıkesir'de 39-42, Adana'da 37-42, İzmir'de 37-40, Ankara'da 34-36, Kayseri'de 31-35, İstanbul'da 32-34, Bursa'da 37-39, Sakarya'da 36-39, Bolu'da 32-35, Malatya'da 33-36, Diyarbakır'da 36-40, Şanlıurfa'da ise 36-40 derece sıcaklık beklendiğini dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmalarını; ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını ve akciğerlerimiz olan ormanlarımız konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum" dedi.