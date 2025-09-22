Haberler Yaşam Haberleri Bebek beşiğinden uzun namlulu silah çıktı! Silahlarla poz verip sosyal medyada paylaşım yapan 6 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.9.2025 19:36 Son Güncelleme: 22.9.2025 19:45

Diyarbakır’da, sosyal medya hesaplarından silahla poz verenler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, bebek beşiğinde saklanan uzun namlulu silah da ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, kent genelinde ateşli silahlarla gerçekleştirilen olayların önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Ruhsatsız tabancaların, organize suç örgütleri tarafından işlenen suçlarda vazgeçilmez bir unsur haline gelmesi nedeniyle; bu tür silahların bulundurulması veya taşınmasının önüne geçmek, suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silah ve benzeri suç unsurlarını tespit etmek amacıyla operasyonlar düzenlendi.

EVLERDEN CEPHANE ÇIKTI

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda; 5 tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, pompalı tüfek, MP5 otomatik tabanca, CZ-25 marka otomatik tabanca, 50 adet uzun namlulu silah alt gövde takımı, 50 adet üst gövde takımı, 50 adet uzun namlulu silah kurma kolu, 50 adet sessiz dolduruş pimi, 50 adet mekanizma toz kapağı, 50 adet alev gizleyen ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında polisin yaptığı aramalarda, bebek beşiğinde saklanan uzun namlulu silah da ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 kişiden 7'si, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Sevk edilenlerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklandı.

