Haberler Yaşam Haberleri Bebek’te kuyumcu soygunu: 9 milyon liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 11.2.2025 11:03 Son Güncelleme: 11.2.2025 11:06

Bebek’te kuyumcu soygunu: 9 milyon liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı

İstanbul Bebek’te gece saatlerinde girdikleri kuyumcudan 9 milyon liralık soygun yapan 3 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsızlardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bebek’te kuyumcu soygunu: 9 milyon liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı

Beşiktaş bebek Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya 16 Ocak saat 04:15 sıralarında giren hırsızlar içeride 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyası ve altını alıp kaçtı. Kuyumcunun çalan alarmına dahi aldırış etmeden soygun yapan hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Sabaha kadar alarm çalsa da işyeri sahibi geldiğinde gördüğü manzara karşısında hemen polisi arayıp şikayetçi oldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 3 hırsız S.D., M.E.C. ve N.K. Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve M.E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Hırsızların kuyumcuya girip hırsızlık yaptıkları anlar. Hızlı hızlı malzeme doldurdukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bebek’te kuyumcu soygunu: 9 milyon liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı
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