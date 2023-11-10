’Bedava mezar bulsa içine girecek’ deyimi gerçek oldu! Teşhir amaçlı yapılan mezarı gören kadından şoke eden hareket

Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, " Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim" dedi.