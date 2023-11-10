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Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:22 Son Güncelleme: 10.11.2023 15:47

'Bedava mezar bulsa içine girecek' deyimi gerçek oldu! Teşhir amaçlı yapılan mezarı gören kadından şoke eden hareket

Bedava mezar bulsa içine girecek deyimi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gerçek oldu. Büyükçekmece'de bir kadın, teşhir amaçlı yol kenarına bırakılan boş mezarın içine girdi. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla anbean kaydedilirken, kadını gören işletme sahibi o anları böyle anlattı: Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim.

İHA
’Bedava mezar bulsa içine girecek’ deyimi gerçek oldu! Teşhir amaçlı yapılan mezarı gören kadından şoke eden hareket

Büyükçekmece'de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde yaşandı. Saat 17.00 sıralarında bir kadın teşhir amaçlı yol kenarında bulunan boş mezarın içine girdi.

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Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaşta kadının bir anda çıkmasıyla korktu.

Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, " Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim" dedi.

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'Bedava mezar bulsa içine girecek' deyimi gerçek oldu! Teşhir amaçlı yapılan mezarı gören kadından şoke eden hareket
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