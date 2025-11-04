Bedensel engelli Ercan’ı sokak ortasında öldürmüşlerdi: O davada yeni gelişme! ’Sırtından sıktılar abime’

'DAHA ÖNCE 10 YIL CEZA ALMIŞ'

Baba Ramazan Kartal (60) ise sanıklardan İdris İ.'nin daha önce başka suçtan ceza aldığını ifade ederek, "Daha önce diğer savcılar, hakimler bunlara büyük bir ceza istediler. Şimdiki savcılar, hakimler değiştikten sonra bugün mahkememiz oldu. Oğlumu öldüren kişinin bir sürü dosyası var. Bağlar'da bir tane cinayete daha karışmışlar. Çetenin reisi olarak kendini gösteren İdris İ., önceki dosyasından 10 sene cezaevinde yattıktan sonra çıkmış. Biz adaleti istiyoruz. Bu savcılar değiştikten sonra bunları da bıraktılar. Benim çocuğum taksicilik yapıyordu. Arkadan 2 tane silah kurşunuyla sıktılar çocuğuma. Ben de bir babayım. Adaletin yerini bulması için bunların tutuklanmasını istiyorum." dedi.