Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısı Tayfur’un babası da tutuklandı

KATİL ZANLISININ BABASI DA TUTUKLANDI

Bölgede yapılan aramada Bedriye Kılıç'ın cenazesine ulaşılamadı. Ancak bulunan şalvar, penye, battaniye, saç ve kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.