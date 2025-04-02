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Giriş Tarihi: 2.4.2025 12:04 Son Güncelleme: 2.4.2025 12:34

Bekçiyi vuranlar kıskıvrak yakalandı

İstanbul Bağcılar’da dört kişi, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla saldırdı. Olayda Uğur Gölçek isimli bekçi ağır yaralandı. İstanbul Polisi; kaçan saldırganları kısa süre içerisinde yakaladı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bekçiyi vuranlar kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da denetim yapan bekçiler, Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi 2177 Sokak üzerinde şüphe üzerine dört kişiye rutin kimlik kontrolü yapmak istedi. Uyarılara uymayan şüpheliler bekçilere ateşle karşılık verdi.

Saldırıda Uğur Gölçek isimli bekçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İstanbul Emniyeti; olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin olay yeri yakın adrese taksi ile geldikleri tespit edildi. İfadesi alınan taksici şüphelileri Taksim'den alıp olay yeri yakın adreste indirdiğini belirtti. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüpheliler tek tek yakalandı. Olayda silah kullanan Ramazan Y.'nin 5 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler Batuhan Ç. (19), Ramazan Y. (24), Aabdulkadir Ö. (27) ve Köçer Ö. (31)'nün işlemleri sürüyor. Hastanede tedavi görmekte olan Uğur Gölçek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Bekçiyi vuranlar kıskıvrak yakalandı
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