Bekçiyi vurup kaçmışlardı… Yakalandılar…

İstanbul'da denetim yapan bekçiler, Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi 2177 Sokak üzerinde şüphe üzerine dört kişiye rutin kimlik kontrolü yapmak istedi. Uyarılara uymayan şüpheliler bekçilere ateşle karşılık verdi.

Saldırıda Uğur Gölçek isimli bekçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İstanbul Emniyeti; olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) kısa süre sonra Bağcılar İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi görmekte olan Uğur Gölçek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.