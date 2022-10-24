Belçika’dan Ne Alınır? Belçika’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Belçikadan ne alınır sorusunun cevabı kuşkusuz çikolatadır. Çikolata, Belçika'da çok özel bir üretim ağına sahip bir sektördür. Bunun yanında Belçika'ya özel olan hediyelik eşyaları da satın almayı düşünebilirsiniz. Belçikadan alınacak hediyelik eşyalar da en az çikolata çeşitleri kadar zengindir. Süs eşyası ya da günlük kullanılan eşyaları hediyelik olarak değerlendirebilirsiniz. Belçikanın neyi meşhur, ne getirilir sorularının cevapları yazımızın devamında.

Belçika'dan Ne Alınır?

Belçika denilince akla gelen hediyeliklerin başında çikolata gelir. Dünyanın çok ünlü çikolata markalarının merkezi Belçika'dadır. Ülkede üretilen çikolatalar en az % 35 kakao ya da % 100 kakao yağı içerir. Bu nedende çikolatalar son derece lezzetlidir. Yasal otorite tarafından çikolataların üretim standartları hassasiyetle takip edilir. Farklı büyüklük ve ağırlıktaki çikolatalar ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Belçika'nın tüm şehirlerinde büyük çikolata dükkânlarını bulabilirsiniz. Bu işletmelerde çikolatanın yanı sıra şekerleme türleri ile de karşılaşabilirsiniz. Makaron ya da şekerlemeler de güzel paketleri ile sevdiklerinizi sevindirmenizi sağlayacaktır.

Belçika, sanat alanında da gelişmiş faaliyetlerin olduğu bir ülkedir. Özellikle Brüksel şehrinde bulunuyorsanız bu anlamda düzenlenen özel etkinliklere katılabilirsiniz. Bu şehirde satışı yapılan karikatür kitapları da satın alacağınız hediyelik alternatiflerinden biridir. Karikatür alanında inşa edilmiş özel müzeler dahi bu ülkede yer alır.

Belçika'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Belçika, geçmiş dönemde dantel ticaretinin de merkezi idi. İlk ortaya çıktığı dönemde sadece kraliyet sarayında kullanılan danteller zamanla alt tabakaya da yayılmıştır. Hatta İmparator 5. Charles idaresi döneminde, kız çocuklarının dantel öğrenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Belçika'nın özellikle Brugge şehri, çok zengin dantel işletmelerinin olduğu bir şehirdir. Burada bulunduğunuz süre içerisinde sevdiklerinize son derece şık dantel çeşitleri alabilirsiniz.

Yukarıda da değindiğimiz gibi Belçika, sanat alanında öne çıkan ülkelerden biridir. Heykel ya da tablo gibi ürünler, sevdiklerinize hediye edeceğiniz alternatiflerden biridir. Son derece şık biblo ya da tablolar, baktıkça hatırlayacağınız özel ürünler arasındadır. Dilerseniz bu ürünleri antikacılardan almayı da düşünebilirsiniz.

Belçika'da bulunan hediyelik eşya satan işletmelerde ilginizi çeken çok sayıda ürün bulabilirsiniz. Küçük buzdolabı magnetleri ya da anahtarlıklar dahi tercih edebileceğiniz hediye alternatifleri arasındadır. Söz konusu ürünlerin üzerinde yer alan Belçika'ya ait semboller, özel bir hatıra eşyası elde etmenizi sağlayacaktır. Satın alacağınız hediyeleri ülkeye özgü hediye paketlerine kaplatmayı da düşünebilirsiniz. Alacağınız her türlü hediye sevdiklerinizi mutlu edecektir.