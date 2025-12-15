Haberler Yaşam Haberleri Belediye çöp kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.12.2025 20:32

Elazığ’ın Salıbaba Mahallesi’nde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Kaza, Salıbaba Mahallesi 14506. ve 14507. sokakların kesişiminde meydana geldi. İbrahim E. (52) idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, seyir halindeyken 14507. sokağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada yolun sağında bulunan çöp konteynerine yönelen belediye işçisi Bayram Kodad (54), sürücü tarafından fark edilmedi. Çöp kamyonunun sağ ön tekerleğinin üzerinden geçmesi sonucu Kodad ağır yaralandı. Durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bayram Kodad'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kodad'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

