Belediyeler sokak hayvanları için bütçe ayıracak

Belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik harcamalarının mali tablolarda gösterilmesi ve hesaplanmasına ilişkin esaslar tespit edildi. Buna göre belediyeler, kanun kapsamında ayırması gereken ve kullanılan kaynağa ait ödeneğini ve harcamaları, tebliğdeki ilgili mali tablolarda gösterecek. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bu yıl yapılan harcamalar da ilgili fonksiyonel kodu belirtilerek tabloya dahil edilecek. Belediyeler, yıl bütçelerinde hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamanın yapıldığı yıl içinde kesinleşmiş en son bütçe gelirinin, binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak, ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamayacak.