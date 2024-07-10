Belediyenin lavabosunda kalp krizinden öldü

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde çalışan Abdullah Biroğlu, kaldırım peyzaj düzenleme işine verildi. Sıcak hava nedeniyle sabah ya da akşam yapılması gereken kaldırım ve peyzaj işinde öğlen sıcağında çalışan Biroğlu, dün belediyenin önünde çalışıyordu. Kalp hastası Biroğlu, kendini biraz kötü hissedince Büyükşehir Belediyesi binasındaki lavaboya gitti. Bir süre dönmeyince arkadaşları binaya girdi. Lavaboya giren çalışanlar, talihsiz adamı yerde yığılmış bir vaziyette görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Abdullah Biroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye işçisi Abdullah Biroğlu'nun cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken, sıcakta çalışan Biroğlu'nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na kalp hastası olduğu için güneş altında çalışamayacağını söylediği belirtiliyor.