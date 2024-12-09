Belediyeyi şirket gibi yönetiyor! Mesele Sapanca değil HEGOBA’ymış

Sapanca Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili ve Grup Sözcüsü İsa Sezer, kürsüye elinde bir dövizle çıktı. Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'in başkan seçilmeden önce kendisi dahil 5 arkadaşının isminin baş harflerinden oluşan şirketin isminin olduğu dövizle kürsüye çıkan Grup Sözcüsü İsa Sezer, "Bir şirket kurmuşlar. Ortakların baş harflerinin adını vermişler. Daha sonra ortaklardan biri belediye başkanı seçildi. Sonrasında ise 3 ortağını belediyede önemli yerlere getirdi" dedi.

Firma ortaklarından Burak Koç'un başkan yardımcısı, Enver Coşar'ın belediye başkan danışmanı, Onur Ünal'ın belediye şirketi olan SAPAŞ'ın genel müdürü olduğunu belirten grup başkanvekili İsa Sezer, "Sayın başkan kendi ticari işletmeniz olan Hegoba Teknoloji Yatırım ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (HEGOBA) altı ortağından siz dahil 4'ü belediyede yönetim kadrolarında görev almış durumdadır. Bunu kesinlikle etik bulmuyoruz. 46 bin nüfuslu bir ilçede sizlerin dört ortağınız mı sadece bu görevi yapabilecek durumdadır! Bu görevleri yapacak ilçemizde birçok gencimizin bulunduğunu düşünmekteyiz. Anlıyoruz ki gerçek anlamda 'Mesele Sapanca değil, mesele HEGOBA'ymış" diye konuştu.

Başkan Şahin'in ise sözlerine ortağı olduğu şirket hakkında bilgiler vererek cevap verdi. Şirketin daha önce 6 şuan ise 5 ortağı olduğunu belirten şahin, "Şirket bir anonim şirkettir ve bilgileri kamuya açıktır. Aktif bir şirket gibi gözükse de aktif bir şirket değildir. HEGOBA bir dijital satış kanalıdır. Bu durumun kanuni veya hukuki olmayan bir yanı da yok. Bu bir yol arkadaşlığıdır. İnsan beraber ticaret yapabildiği gibi siyasette yapabiliyor. Burada kamu vicdanın yaralayacak veya insanları şüpheye düşürecek bir konu yoktur" dedi. Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin yerel seçim öncesinde "Mesele Sapanca" sloganıyla halkın oyunu istemişti.