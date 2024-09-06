İzmir'de eşi Vesim Şimşek (45) tarafından kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira (14) öldürülen, Hiranur (11) isimli kızı ağır yaralanan acılı anne Naciye Şimşek içini SABAH'a döktü.Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve hala olayın şokunu yaşayan Naciye Şimşek, eşi Vesim Şimşek'in cinayetleri planlı olarak işlediğini düşündüğünü söyledi.2-3 haftadır sorduğu sorulara göre cinayetin planlı olduğunu düşünüyorum. Sonradan bulmacanın parçalarını birleştiriyorum.Bana olaydan önce 'çocuklara bir şey olursa İzmir'e gelir misin?', 'bana bir şey olursa İzmir'e gelir misin?' diye sormuştu. 4 çocuğum olduğu ve başka çocuk istemediğim için tüp bağlama işlemi yaptırmıştım.Vesim bu nedenle bana 'İleride evlenirsen bir daha çocuğun olur mu?' diye sordu. Ben de 'hayır olmaz' dedim. Bu nedenle benim bir daha çocuk sahibi olamayacağımı biliyordu. Bana 'seni yaşarken öldüreceğim' dedi. İnanın ki çocuklarıma bir şey yapacağını asla düşünmedim. O, beni yaşarken öldürdü. Evlatlarımıza böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan dahi geçmedi.