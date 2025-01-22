Benzin döktüğü soba alev aldı! Yaşlı adam ağır yaralandı

Olay, Çaylıca Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza B. (75) sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Soba bir anda alev alınca elleri ve ayakları yanan yaşlı adam ağır yaralandı.

Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı adam ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.