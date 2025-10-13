Benzinlikteki kavga cinayetle bitti

Bursa'da alkollü 4 arkadaş yol üstündeki bir benzinliğe girdi. Benzinlik çalışanları, birbiriyle tartışan ve gürültü yapan şahısları uyarınca kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunda gürültü nedeniyle çıkan kavgada kan aktı. İddiaya göre bir eğlence mekanında alkol alan 4 arkadaş otomobille evlerine dönerken araç içinde tartışmaya başladı. Otomobili yol üzerindeki bir benzinliğe çekerek burada tartışmaya devam eden şahısları, benzinlik çalışanları uyardı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Arda T, aracındaki pompalı tüfekle benzin istasyonu çalışanı Hayrettin Yavuz'a ateş etti. Hayrettin Yavuz da yanındaki tabancayla Arif Arda T.'ye karşılık verdi. Kavgada Arif Arda T, olay yerinde yaşamını yitirdi, Hayrettin Yavuz yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.