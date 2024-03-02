Berk Can ihlal ve hız kurbanı oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir demir doğrama atölyesinde çalışan Berk Can Boyacı (16), önceki akşam işten çıktıktan sonra, motosikletiyle eve giderken markete uğramak istedi. Ancak, Fethiye-Antalya karayolu üzerindeki Mezarlık Caddesi Kavşağı'ndan geçtiği sırada, hızla geldiği ve kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadığı iddia edilen Ersan Kayalı'nın kullandığı kamyonet motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Boyacı kaldırıldığı hastanede öldü. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. n Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan ve takla atan cipin sürücü Selman Küçükkeleş (37) öldü.Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Bintaş Köyü'nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki Baran Cengiz hayatını kaybetti.Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir markette çalışan Türkan Çiftçi'ye (19), işten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken M.M.B.'nin kullandığı otomobil çarptı. Genç kız, hastanede ölürken, sürücü gözaltına alındı.Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Yenipınar Köyü yakınlarında kaybolan hayvanlarını aramak için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çınar (71), otomobilin çarpması sonucu öldü.Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, simitçi Mehmet Saraç'a (54) çarparak öldürdü.Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü İbrahim Ural (51) öldü.Erdoğan CANKUŞ- Mehmet YILDIRIM-Özgür ÖZDEMİR-Arda ALTUN/SABAH