Berkin Usta ile babası Yahya Usta’yı ölüme götüren o otelle ilgili korkunç iddia: Kapatılmasına rağmen sezon boyu müşteri kabul etmiş!

KORKUNÇ İDDİA: MÜŞTERİ KABUL ETMEYE DEVAM ETMİŞ!

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamanın altına yapılan yorumlar ise şu şekilde oldu:

"Sezon boyu otel açıktı. Gözümle görmesem inanacağım. Mart başı otelde hala misafir vardı. Madem iptal edilmiş insanımız nasıl vefat ediyor aydınlatır mısınız? Konaklama izni iptal edildiyse neden personel var? Bu otelin konaklama izni iptal edilmişse, ben Şubat ayında bu otelde iki çocuğumla birlikte üç gece nasıl konaklama yaptım peki?"