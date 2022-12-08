Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault serveti, hayatı ve yaşı...

Bernard Arnault yaşı, hayatı, serveti gibi birçok detayla bugün gündemdeki yerini aldı. Elon Musk dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Bernard Arnault'a devretmesiyle bu isim merak konusu haline geldi. Fransız iş insanı, zirvedeki yerini kısa sürede Elon Musk'a geri bıraksa da bu durum oldukça konuşuldu. Peki, Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault kimdir, serveti ne kadar? İşte hakkında merak edilenler.