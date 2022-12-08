Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault serveti, hayatı ve yaşı...

Bernard Arnault yaşı, hayatı, serveti gibi birçok detayla bugün gündemdeki yerini aldı. Elon Musk dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Bernard Arnault'a devretmesiyle bu isim merak konusu haline geldi. Fransız iş insanı, zirvedeki yerini kısa sürede Elon Musk'a geri bıraksa da bu durum oldukça konuşuldu. Peki, Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault kimdir, serveti ne kadar? İşte hakkında merak edilenler.
BERNARD ARNAULT KİMDİR?
Bernard Arnault (d. 5 Mart 1949) Fransız iş insanı. Fransız LVMH holdinginin CEO'sudur.
Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Nisan 2018'de, Zara'dan Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu. Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu.