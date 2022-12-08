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Giriş Tarihi: 8.12.2022 14:19

Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault serveti, hayatı ve yaşı...

Bernard Arnault, dünyanın gündemindeki yerini aldı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın sahibi olduğu dünyanın en zengin kişisi unvanı, elektrikli otomobil üreticisindeki hissesinin değerinde yaşanan düşüş ve Twitter’ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık yatırımın ardından Çarşamba günü kısa süreliğine Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a geçti. Bu gelişme üzerine ise “Bernard Arnault kimdir?” sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? İşte detaylar.

Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault serveti, hayatı ve yaşı...

Bernard Arnault yaşı, hayatı, serveti gibi birçok detayla bugün gündemdeki yerini aldı. Elon Musk dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Bernard Arnault'a devretmesiyle bu isim merak konusu haline geldi. Fransız iş insanı, zirvedeki yerini kısa sürede Elon Musk'a geri bıraksa da bu durum oldukça konuşuldu. Peki, Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault kimdir, serveti ne kadar? İşte hakkında merak edilenler.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Bernard Arnault (d. 5 Mart 1949) Fransız iş insanı. Fransız LVMH holdinginin CEO'sudur.

Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Nisan 2018'de, Zara'dan Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu. Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu.

Ocak 2020'de kısa bir süre için yine dünyanın en zengin kişisi oldu. 16 Mart 2021 itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi net değerinin 123,7 Milyar ABD doları olduğunu tahmin ediyor

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Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zenginler listesinde 1. sıraya yükselen Bernard Arnault serveti, hayatı ve yaşı...
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