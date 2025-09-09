Berra’yı kreşin ihmali öldürdü

Bursa'da gittiği özel kreşin yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Havuzda fenalaştığı için boğulduğu iddia edilen Berra'nın bilinen hiçbir rahatsızlığının olmadığı ve o gün okul yönetiminin velilere, "Bugün çocuklarınızı kolluksuz gönderin" diyerek mesaj attıkları ortaya çıktı. İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşe giden 4 yaşındaki Berra Dizi, 12 Ağustos günü okulun havuz etkinliği kapsamında girdiği yüzme havuzunda fenalaşmıştı. Minik Berra, kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Acılı aile, kızlarının fenalaşmasına neden olacak en küçük bir rahatsızlığının bulunmadığını ve okul yönetiminin ailelere, "Bu hafta havuz etkinliğimizde çocuklarımızın yanına kolluk koymayın" şeklinde bilgilendirme mesajı attıklarını söyledi. Yaşanan olayla ilgili sorumluların tutuklu yargılanmasını isteyen 29 yaşındaki acılı anne Beyza Turan, "Çocuğumuzun havuzda nöbet geçirdiğini söylediler. Oysa Berra'nın nöbet geçirecek bir rahatsızlığı ve nöbet geçmişi olmadı. Bunu telefonla okul yetkilisine söylediğimde telefon yüzüme kapandı" dedi. Acılı baba İsmail Dizi ise, "Çocuğumuz, 4 kişinin gözleri önünde belli olmayan bir süre zarfında suda kalmış" diye konuştu.