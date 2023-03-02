Beş büyük deprem atlatan okul müdürü çadır kentte vatandaşlara destek oluyor

Kahramanmaraş Onikişubat Kavlak İlkokulu Müdürü Erol Öztaş (45), 1999'da Gölcük 7,4 ve Düzce 7,2, 2011'de Van 7,2 ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı. Hürriyet Mahallesi'ndeki apartman dairesinde eşi ve iki çocuğuyla depreme yakalanan Öztaş, hafif hasar alan evden ailesini il dışındaki bir akrabasının yanına yerleştirerek kentte gönüllü görev aldı. Öztaş, Batıpark Çadır Kent yönetiminde görev alarak, kendisi gibi depremzedelere yardım etmeye çalışıyor. Öğrenci olduğu dönem ile görevi gereği tayin olduğu illerde büyük depremlere şahitlik eden 20 yıllık sınıf öğretmeni Öztaş, AA muhabirine, Kahramanmaraş depreminin bunların içinde en büyüğü olduğunu söyledi. Yaşadığı depremlerde akraba, arkadaş ve tanıdığını kaybettiğini belirten Öztaş, depremlerin acı sonuçlar ortaya koyduğuna ancak ülke olarak birlik ve beraberlik içinde yaraların sarıldığına işaret etti. Öztaş, yönetici olarak görev yaptığı çadır kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, aynı zamanda depremzedelere psikolojik destek de sağladığını anlattı. Van depreminde de yaralıların enkazdan çıkarılması çalışmalarına katıldıktan sonra konteyner kentte görev yaparak depremzedelere yardım ettiğini kaydeden Öztaş, herkesin elinden geldiğince yaraların sarılmasında rol oynamasını istedi.

5 BÜYÜK DEPREME ŞAHİTLİK ETTİ

Öztaş, 17 Ağustos 1999'da Bolu'da üniversitede okuduğunu ve Gölcük Depremi'ni yaşadığını belirterek, "Sonrasında 1999 yılında Düzce'de bir deprem daha yaşadım. Aradan geçen 12 yıl sonra 2011'de Van Erciş'te öğretmen olarak görev yaparken maalesef depremi yaşadık. Kahramanmaraş'ta da iki büyük depremi sayarsak beşinci depremi yaşadım." dedi. Depremlerden sağ kurtulduğunu ancak hepsinden yara aldıklarını, bu nedenle yaşanan acıyı iyi bildiğini ifade eden Öztaş, "Kaderimizde bu varmış. Deprem anında yapılması gerekenleri de harfiyen yerine getirdik. Çok şükür bugünlere geldik." diye konuştu. Öztaş, Gölcük depreminin de kötü olduğunu ancak Kahramanmaraş depreminin yıkım ve kötü hava şartları nedeniyle daha etkili olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Gönüllü olarak depremzedelere destek olmaya çalışıyorum. Ben Adıyaman Besni ilçesindenim. Orası da depremden etkilendi ama tüm Türkiye bizim memleketimiz. Her yerde her noktada biz hizmet etmeye hazırız. Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımıza elimizden geldiğince hizmet ediyoruz."