Beş kanser ilacı daha geri ödeme kapsamına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. SGK'nın geri ödeme kapsamında 886'sı kanser ilacı olmak üzere toplam 8 bin 463 ilaç bulunuyor. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz 5 adet kanser ilacını daha geri ödeme kapsamına aldı. İlaçların arasında "mültipil miyelom", "lenfoma", "kronik miyeloid lösemi", "akut lenfoblastik lösemi" hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır" ifadelerini kullandı. 2024 yılı sonu itibarıyla 792 adet yurtiçi ruhsatlı, 94 adet yurtdışından temin edilen olmak üzere toplam 886 adet kanser ilacı SGK geri ödeme listelerinde yer alıyor. SGK'nın geri ödeme kapsamında; toplam 8834 adet ilaç bulunuyor. Bunların 1505'i ithal ruhsatlı. SGK verilerine göre ucuz eşdeğer kaydı ve ilaç fiyat indirimi sonucu toplam 318 bin 797 euro tasarruf sağlandı.