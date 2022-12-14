Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair yeni karar: Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

BAKAN KOCA: İLK ADIM ATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kararla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.