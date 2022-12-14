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Giriş Tarihi: 14.12.2022 00:50 Son Güncelleme: 14.12.2022 01:13

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İHA
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair yeni karar: Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

BAKAN KOCA: İLK ADIM ATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kararla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.

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Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı
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