Beşiktaş belediye şoförleri maaş isyanı yaptı! “Maaşımızı ve hakkımızı ödemeyen Beşiktaş belediyesine kırmızı kart gösteriyoruz”

Beşiktaş Belediyesinde Başkanı Rıza Akpolat'ın ihale yolsuzluğu suçlaması ile cenaevine girmesinden sonra Başkan vekili olarak seçilen Ömer Rasim Şişman yönetimindeki belediyenin çeşitli birimlerinde şoförlük yapan Beşiktaş Belediyesi taşaron firma şoförleri maaşları ödenmediği için isyan etti. Beşiktaş Belediye Başkanlık binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişi iki aylık maaşlarını alamadıkları için yöretime ateş püskürdü.

Belediye binası önünde toplanan taşaron firma şoförleri yaptıkları açıklamada, "Kendilerini sosyal demokrat olarak tanımlayan "Hak hukuk, Adalet" şiarıyla sloganlar atanlar 2022 tarihinde taşaron uygulamalarının kaldırılması için TBMM'ye kanun tasarısı sunan ve son günlerde de yolsuzluk davalarıyla çokça gündeme gelen Belediye yönetimiyle yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kalmış olup verdikleri sözleri unutmuşlardır. Bizler emekçi şoförler olarak yıllardır kıdem tazminatlarımızı , fazla çalışma mesailerimizi ve diğer sosyal haklarımızı alamadan 21 bin asgari ücretinde altında çalıştırılıyoruz. Son iki aydır maaşlarımız ödenmeden çalışmamız isteniyor. Hakkımızı ve maaşlarımızı ödemeyen emeğimizi ve hakkımızı hiçe sayan Beşiktaş yönetimine kırmızı kart gösteriyoruz" dediler.