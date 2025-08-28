Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş’ın Konferans Ligi tur atlama ihtimalleri ve muhtemel rakipleri

BEŞİKTAŞ ELENİRSE NE OLUR?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne karşısında turu geçmesi halinde yoluna lig aşamasında devam edecek.

Siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonunda hayata geçirilen bu organizasyonda daha önce yalnızca bir kez boy göstermişti. 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi'nde ise o dönemin formatında gruplardan çıkma başarısı gösterememişti.

Eğer Beşiktaş, Lausanne karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırsa Avrupa defterini bu sezon için kapatarak uluslararası arenaya veda edecek.