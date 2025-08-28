Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş’ın Konferans Ligi tur atlama ihtimalleri ve muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Beşiktaş, rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Lausanne'ı Dolmabahçe'de konuk edecek. İlk maçta elde edilen skorun ardından gözler, siyah-beyazlıların tur biletini alıp alamayacağına çevrildi. Kara Kartal, rakibini elediği takdirde Konferans Ligi'nde grup etabında mücadele etme hakkını kazanacak. Peki Beşiktaş için olası senaryolar neler? Hangi skorlarla tur atlayabilir, elenmesi halinde süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, Lausanne-Sport'u mağlup etmesi halinde adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitmesi durumunda ise uzatma bölümleri devreye girecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belli olacak.
BEŞİKTAŞ ELENİRSE NE OLUR?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne karşısında turu geçmesi halinde yoluna lig aşamasında devam edecek.
Siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonunda hayata geçirilen bu organizasyonda daha önce yalnızca bir kez boy göstermişti. 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi'nde ise o dönemin formatında gruplardan çıkma başarısı gösterememişti.
Eğer Beşiktaş, Lausanne karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırsa Avrupa defterini bu sezon için kapatarak uluslararası arenaya veda edecek.