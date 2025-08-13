Beşiktaş’ta feci kaza! Rıfat Alaca hayatını kaybetti! Sürücünün ifadesi pes dedirtti: Çocuğum ağlayınca...

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Alaca, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Alaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hafif yaralanan Sezar A., ile eşi ve çocuğu ise ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.