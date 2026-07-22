Beşiktaş’ta İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında, seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza sonucunda ise motordan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı durdurarak, yolcuları tahliye etti.
DUMANIN MOTOR AKSAMINDAKİ ARIZADAN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde otobüste herhangi bir yangın çıkmadığı, yükselen dumanın motor aksamındaki arızadan kaynaklandığı tespit edildi. Arızalanan otobüsün cadde üzerinde kalması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüsün bölgeden kaldırılmasıyla caddede trafik normale döndü.
Ortaköy'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi | Video