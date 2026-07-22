Beşiktaş’ta İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında, seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza sonucunda ise motordan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı durdurarak, yolcuları tahliye etti.