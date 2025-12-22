Beton mikserinin altında kalan Hatice Kübra hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Kuruyer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki İsa K. idaresindeki beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir eve hızla çarparak büyük hasara yol açtı.

EVDEKİ BULUNAN 2 KARDEŞ AĞIR YARALANDI

Kazanın yaşandığı sırada evde bulunan 3 yaşındaki Mehmet Sabit Ünlü ile 2 yaşındaki kız kardeşi Hatice Kübra Ünlü, beton mikserinin eve çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ev adeta savaş alanına dönerken, aile büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavilerinin ardından durumları ağır olan çocuklar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ HATİCE KÜBRA KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan 2 yaşındaki Hatice Kübra Ünlü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Mehmet Sabit Ünlü'nün tedavisinin ise yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, beton mikseri sürücüsü İsa K. gözaltına alındı.