Haberler Yaşam Haberleri ‘Beyaz Kıta’ya yolculuk sürüyor
Giriş Tarihi: 28.1.2022

‘Beyaz Kıta’ya yolculuk sürüyor

‘Beyaz Kıta’ya yolculuk sürüyor
6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin Antarktika yolculuğu, 21 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Madrid aktarmalı Şili'nin Santiago şehrine gerçekleştirilen ilk uçuşla başladı. Ekip, 22 saat uçak yolculuğu, 3 aktarma, 33 saat bekleme süresinin ardından daha önce kıtaya ulaştırılan 2 ton ekipmana ek olarak yanlarında ve ağırlığı 750 kilogram olan kişisel donanımlar ve araştırma ekipmanları ile Şili'nin Puerto Williams şehrine ulaştı.

7 GÜNLÜK KARANTİNA
Ekibin, 7 günlük bir karantina sürecinden sonra uçakla King George Adası'na ve sonrasında bir haftalık gemi yolculuğu ile Antarktika'daki Türk Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaşması bekleniyor. Ekibin ağaçları, çimleri, arabaları son kez göreceği yer olan Şili'nin Puerto Williams şehri, Şili üzerinden Antarktika'ya geçişte modern dünyanın son, Antarktika'nın ise ilk noktası olma özelliği taşıyor. Ekip, Antarktika'da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında jeolojik gözlemler yapacak. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken’den ilk paylaşım!
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi: Cumhurbaşkanımız ihaleye imza atmaz
Son dakika: MGK'da Ukrayna vurgusu! Sağduyu için çağrı yapıldı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam...
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, kadına şiddet uyguladı
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den Ece Erken'e tazminat davası: Şiddet gören kadınlar için bağışlayacağım!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Beyaz Kıta’ya yolculuk sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA