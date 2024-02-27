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Giriş Tarihi: 27.2.2024 20:56 Son Güncelleme: 27.2.2024 21:25

Beyin kanaması geçiren Küçük Mira ATV’ye konuştu: Başkan Erdoğan'ı görmek istiyorum

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki ilkokulda düşerek beyin kanaması geçiren Mira Şahin tedavisinin ardından ATV’ye konuştu. Mira Şahin, “Ben iyiyim kendimi iyi hissediyorum. Bir de ben sağlamım çok güçlüyüm. Ameliyatımı hiç ağlamadan yaptım” dedi. Rüyasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünü söyleyen minik Mira "Onunla görüşmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

Beyin kanaması geçiren Küçük Mira ATV’ye konuştu: Başkan Erdoğan’ı görmek istiyorum

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir ilkokulda düşerek beyin kanaması geçiren 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin ATV'ye konuştu.

KOVALAMACA OYNARKEN KAFASINI SIRAYA ÇARPTI

Küçük Mira, "Gözümü açtığımda pide istedim. Kovalamacılık oynarken ayağım takıldı kafamı sıraya çarptım herhangi bir arkadaşım beni itmedi. Öğretmene söylendiği zaman öğretmen otur Mira iyileşirsin geçer dedi" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTİYOR

Rüyasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünü söyleyen Mira, "Tayyip Erdoğan'la çok görüşmek istiyorum. Gelip de yanağımdan öpse gerçekten bana ilaç gibi gelir" dedi.

İlkokulda düşerek beyin kanaması geçirmişti: Küçük Mira'nın hayali Başkan Erdoğan'ı görmek | VİDEOHABER

Beyin kanaması sonrasında girdiği ameliyat nedeniyle kesilen saçları yerine peruk isteyen Mira, "Uzun olsun bir de kıvırcık olsun başka da saçıma koyduğumda bazıları böyle düşüyor düşmeden olsun" diye konuştu.

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Beyin kanaması geçiren Küçük Mira ATV’ye konuştu: Başkan Erdoğan'ı görmek istiyorum
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