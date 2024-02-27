Beyin kanaması geçiren Küçük Mira ATV’ye konuştu: Başkan Erdoğan’ı görmek istiyorum

BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTİYOR

Rüyasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünü söyleyen Mira, "Tayyip Erdoğan'la çok görüşmek istiyorum. Gelip de yanağımdan öpse gerçekten bana ilaç gibi gelir" dedi.

İlkokulda düşerek beyin kanaması geçirmişti: Küçük Mira'nın hayali Başkan Erdoğan'ı görmek | VİDEOHABER

Beyin kanaması sonrasında girdiği ameliyat nedeniyle kesilen saçları yerine peruk isteyen Mira, "Uzun olsun bir de kıvırcık olsun başka da saçıma koyduğumda bazıları böyle düşüyor düşmeden olsun" diye konuştu.